Der Wettbewerb "Sachsens Unternehmer des Jahres" geht in großen Schritten seinem Ende entgegen. Noch bis zum 24. Februar läuft das Bewerbungsverfahren. Am 19. Mai findet die Preisverleihung in der Gläsernen Manufaktur in Dresden statt. Der Gewinner wird mit der über einen Meter großen Bronzeskultpur "Die Träumende" geehrt.