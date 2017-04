In den sächsischen Kirchgemeinden werden zu Ostern Tausende Christen und Besucher in Gottesdiensten und Messen erwartet. In evangelischen und katholischen Festgottesdiensten wird die Frohe Botschaft der Auferstehung Christi verkündet. Sprecher beider Kirchen betonten, es sei das wichtigste Fest der Christenheit und ein Tag der Hoffnung, der Freude und des Dankes. Der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing wird Ostersonntag in der Dresdner Kreuzkirche predigen und der katholische Bischof Heinrich Timmerevers vier Messen in der Kathedrale Dresden zelebrieren.

In der Osternacht werden in der Dresdner Frauenkirche acht Erwachsene getauft, die den Kurs "Religion für Neugierige" absolviert haben. Am frühen Ostersonntagmorgen werden in zahlreichen Orten Osterkerzen in die Kirche getragen, Osterlieder angestimmt und Bibeltexte gelesen. Mancherorts schließt sich ein Osterfrühstück an. Metten finden unter anderem in Eibenstock, Aue, Freital, Dohna, Koselitz, Leipzig, Radebeul und Chemnitz statt. Auch im Meißner Dom wird die traditionelle Frühmette gefeiert. Zu einer weiterten Ostermette lädt der Dresdner Kreuzchor in die Kreuzkirche ein. Andachten, Abendmahle und Gottesdienste feiern auch die Kirchgemeinden in Niederschlesien, die zur Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gehören.