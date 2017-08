Zwei Tage vor dem Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Prag hat die Dresdner Polizei am Mittwoch sogenannte Gefährderanschreiben zugestellt. Den Angaben zufolge wurden insgesamt 27 gewalttätige Personen aus der gewalttätigen Fanszene der SG Dynamo Dresden aufgesucht, um ihnen den Brief persönlich zu übergeben. Die Männer seien zwischen 20 und 35 Jahren alt. Die Personen, die nicht angetroffen wurden, bekommen den Brief per Post.