G20-Gipfel in Hamburg 20 Polizisten aus Sachsen verletzt

Bei den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg sind auch 20 Polizisten aus Sachsen verletzt worden. Das hat ein Sprecher des Innenministeriums MDR SACHSEN bestätigt. Seinen Angaben zufolge wurde einer der Beamten schwer am Kopf verletzt. Zum G20-Gipfel waren rund 600 sächsische Polizisten in die Hansestadt gereist, um die Beamten vor Ort zu unterstützen. Bei den Ausschreitungen wurden insgesamt mehr als 470 Beamte aus allen Bundesländern verletzt.