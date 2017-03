Etwa 500 Menschen in Deutschland sind in dieser Saison an der Grippe gestorben, mehr als 50 davon in Sachsen. Über 15.000 Grippe-Erkrankungen wurden bislang im Freistaat gezählt - das geht aus der aktuellen Statistik hervor, die den Medizinern zum Impftag am Sonnabend in Leipzig präsentiert wurde. Die meisten Fälle hätten durch eine Impfung verhindert werden können. Über Impfschutz zu informieren und darauf hinzuweisen, wie wichtig dieser ist, hält Michael Borte, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig, für notwendig. Er organisiert den Sächsischen Impftag seit mehreren Jahren und hält Impfen für eine gesellschaftliche Pflicht.