Das sächische Pressefoto des Jahres 2016 zeigt einen Flüchtlingsjungen in Clausnitz. Das prämierte Bild hat der Leipziger Fotograf Jan Woitas im Februar vergangenen Jahres aufgenommen. Eine Woche bevor das Foto entstand, wurde ein mit Flüchtlingen besetzter Bus von einem grölenden Mob blockiert. Die Businsassen saßen stundenlang im Fahrzeug fest und konnten später nur mit Polizeiunterstützung in die Unterkunft gebracht werden. Woitas wurde am Mittwoch in Dresden für sein Werk ausgezeichnet.

Der Flüchtlingsjunge Ramzi Khatoum beobachtet durch den Schlitz einer Jalousie den Medienrummel vor der Asylunterkunft in Clausnitz. Bildrechte: Jan Woitas