Nach siebenjähriger Sanierung ist am Montag die Geigenbachtalsperre nahe der vogtländischen Stadt Werda wieder in Betreib genommen worden. Nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung flossen seit 2010 rund 5,8 Millionen Euro in die Generalüberholung. Damit ist die drittälteste Talsperre Sachsens 106 Jahre nach ihrer Errichtung zu einer der modernsten geworden. Die Talsperre dient der Trinkwasserversorgung der Stadt Plauen und Umgebung und dem Hochwasserschutz. Das Fassungsvermögen des maximal 38 Meter tiefen Staubeckens beträgt fünf Millionen Kubikmeter. Moderne Technik in der Geigenbachtalsperre lässt wieder frisches Wasser sprudeln. Bildrechte: dpa

Frisches Wasser per Computersteuerung

Ein komplexes Computersystem sorgt nun für gleichbleibend gute Wasserqualität in der Geigenbachtalsperre. In das Verteilerwehr wurde ein rechnergesteuertes System zur Messung der Wasserqualität eingebaut. Heinz Gräfe, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung: "Alles, was wir technisch machen konnten, haben wir gemacht."

Heinz Gräfe, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung Bildrechte: dpa Im ersten Bauabschnitt war die Vorsperre saniert worden. Neben einer Erhöhung des Damms um 1,45 Meter wurden auch der Grundablassturm, das Einlassbauwerk und die Hochwasserentlastungsanlage neu gebaut. Anschließend wurden das Steuerungs- und Umleitungssystem auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dadurch kann stark mit Schwebstoffen belastetes Wasser automatisch um- und an der Talsperre vorbei geleitet werden. Gräfe weiter: "Das funktioniert wie nach dem Prinzip "Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen." So könne sicher gestellt werden, dass Rohwasser in sehr guter Qualität für die Aufbereitung als Trinkwasser zur Verfügung gestellt werde.

Trinkwasser sorgt für Bier in guter Qualität

Nicht nur die Stadt Plauen bezieht ihr Trinkwasser aus der Geigenbachtalsperre. Auch die Sternquell-Brauerei produziert ihr Bier mit diesem Wasser, nachdem es in dem angeschlossenen Wasserwerk aufbereitet worden ist.

Kein Sanierungsstau bei Talsperren

Allein in den kommenden beiden Jahren stehen der Landestalsperrenverwaltung etwa 50 Millionen Euro für Sanierung von Stauwerken zur Verfügung. Sie ist für Betrieb und Unterhaltung von 23 Trinkwassertalsperren in Sachsen zuständig.