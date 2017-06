Nach Abschluss der Arbeiten erscheinen die ehemaligen Abraumhalden wie grüne Hügel in der Landschaft. In Raschau-Markersbach sanierte die Wismut in den Jahren 2008 und 2009 die Halde des Schachts 278, der zur Lagerstätte August gehört, wo von 1949-54 Uranerz abgebaut wurde. Bildrechte: Wismut GmbH