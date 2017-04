Die nagelneue Urzelle blitzt in der Sonne. Das sogenannte Mitoseum ist der neue Eingang in den Saurierpark Kleinwelka. "Das Mitoseum hat die Form einer sich teilenden Zelle, der Urzelle. Hier ist das Tor zur Urzeit", sagt der Geschäftsführer der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB), Volker Bartko.



Zwei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. Besonders die Dachkonstruktion stellte Architekten und Planer immer wieder vor neue Herausforderungen. Dafür wurden knapp 1.400 Rohre mit einem Gewicht von 30 Tonnen an 269 Knotenpunkten zusammengesteckt. "Die Kuppeln selbst haben ein Stahlgewicht von 84 Tonnen. Zudem besteht das Dach aus über 400 Folienkissenfeldern. Hier ist nichts von der Stange", sagt Bauleiter Walter Morlock. Insgesamt investierte die BBB in den Bau des Besucherzentrums 1,9 Millionen Euro.