Gerichtsurteil Greenpeace muss für Gleisbesetzung in der Lausitz zahlen

Im Rechtsstreit um die Besetzung von Kohlebahnanlagen am Tagebau Welzow-Süd haben sich die Umweltorganisation Greenpeace und der Energiekonzern LEAG vor dem Brandenburgischen Oberlandesgericht auf einen Vergleich geeinigt. Danach zahlt Greenpeace 11.000 Euro an die LEAG. Außerdem hat die Umweltorganisation einer Unterlassungsverpflichtung zugestimmt, wonach sie keine Kohlebahnanlagen der LEAG in Brandenburg mehr besetzen darf. Ansonsten würden Ordnungshaft oder ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro angeordnet.

In erster Instanz vor dem Landgericht in Cottbus hatten die Richter die Schadenersatzforderung der LEAG abgelehnt. Außerdem hatten sie die Unterlassungsverpflichtung örtlich nicht eingegrenzt. Beide Parteien gingen daraufhin in Berufung. In der mündlichen Verhandlung am Dienstag machte das Oberlandesgericht nun deutlich, dass es das frühere Urteil in Teilen für falsch hält. Die Unterlassungsverpflichtung müsse örtlich konkretisiert werden, außerdem bestehe durchaus Anspruch auf Schadenersatz durch die LEAG.