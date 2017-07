In Burkhardtsdorf im Erzgebirgskreis sind ein Mann und eine Frau in ihrem fahrenden Auto durch einen herabstürzenden Ast schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, fiel aus zehn Metern Höhe ein 40 Zentimeter dicker Ast auf den Wagen und drückte dessen Dach in den Innenraum. Der 65 Jahre alte Fahrer und seine 63 Jahre alte Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

In Dresden musste die Feuerwehr am späten Mittwochabend mehrmals ausrücken. Auf der Warthaer Straße im Stadtteil Leutewitz knickte ein morscher Baum um, Äste landeten auf der Fahrbahn. Um weitere Schäden, unter anderem in der Oberleitung der Straßenbahn zu verhindern, sägten Feuerwehrleute den Baum ab. In dieser Zeit konnten die Straßenbahnlinien 1 und 12 nicht bis zur Endhaltestelle Leutewitz fahren. Im Stadtteil Gorbitz stürzte auf der Leßkestraße ein Baum um und beschädigte ein geparktes Auto leicht. Die Freiwillige Feuerwehr beräumte die Stelle.

Wind bläst Strommast um

Schäden gab es auch in der Oberlausitz. In Sohland an der Spree sorgte ein umgeknickter Strommast für Stromausfälle im Umland. Im nördlichen Teil des Landkreises Bautzen waren vier Bäume umgestürzt, im Oberland und rund um das Zittauer Gebirge mussten die Kameraden immer wieder Äste von den Straßen räumen. Mit Kettensägen rückte die Feuerwehr unter anderem in Görlitz an. In der Lindenstraße begrub eine 15 Meter hohe Linde gleich drei geparkte Autos unter sich. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei hier niemand.

In Görlitz hat eine umgestürzte Linde auf der Lindenstraße parkende Autos unter sich begraben. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich Wie der Deutsche Wetterdienst informierte, waren insbesondere Regionen in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und das ostelbische Bergland von den Unwettern betroffen. Über den Fichtelberg wehten aus Nordwest am Donnerstagmorgen teils Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 75 Kilometern pro Stunde. Am Donnerstagvormittag gibt es in Sachsen gebietsweise noch dichte Wolkenfelder, zum Nachmittag hin lockert die Bewölkung auf.