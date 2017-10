Der Sturm hat auch Auswirkungen auf viele Veranstaltungen in Sachsen. So wurden unter anderem der Bauernmarkt in Radebeul und die Messe "Lebensart" im Schloßpark Großharthau abgesagt. Und auch das Fisch- und Waldfest in Moritzburg, was zunächst verspätet starten sollte, wurde schließlich ganz abgesagt. Im gesamten Ort war der Strom ausgefallen.



Der Freizeitpark Belantis in Leipzig ist geschlossen, ebenso der Tierpark Geising. Viele für den Sonntag geplante Halloweenfeiern wurden abgesagt oder verschoben. Die Fähre in Belgern hat ihren Betrieb eingestellt.



Das Fußballspiel von Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig in Dresden wurde um zwei Stunden auf 16 Uhr verschoben. Eine geplante Sonderzugfahrt der Braunschweiger Fans zum Auswärtsspiel in Dresden wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen sollten sich die Fans mit Bussen auf den Weg nach Sachsen machen. Der 1. FC Lokomotive Leipzig sagte sein Spiel gegen Meuselwitz komplett ab.