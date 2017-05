Am Sonntag wurde die Polizei zu einem tierischen Einsatz in Großröhrsdorf bei Radeberg gerufen. Ein ausgebüxter Schafbock hatte drei Personen leicht verletzt. Zunächst griff das Tier eine 54-Jährige an, die mit ihrem Hund spazieren war. Zwei Männer, die sahen wie die Frau umgestoßen wurde, eilten zur Hilfe. Auch sie wurden daraufhin attackiert und verletzt.