Im Anschluss wurde der Angreifer von dem 41 Jahre alte Ladenbesitzer mit einem Hammer verfolgt. Der Mann mit der Gasdruckpistole erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und wurde mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Er ist noch nicht ansprechbar. Der Ladenbesitzer wurde leicht verletzt und ebenfalls in einer Klinik behandelt. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.



Warum der Mann den Ladenbesitzer - beide stammen laut Polizei ehemals aus der Russischen Förderation - angegriffen hat, ist derzeit noch unklar. Beide Männer sollen sich aber kennen. Die Polizei sprach am Abend von einer möglichen "Vorgeschichte".