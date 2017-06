In Zwenkau hat ein 70 Jahre alter Rentner am Donnerstagabend zu einer Pistole gegriffen und aus dem Fenster seiner Wohnung auf eine Gruppe geschossen, in der sich auch Kinder befanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei fühlte sich der Mann offenbar durch Kinderlärm gestört. Als die Polizei eintraf, hatte er sich in seiner Wohnung verbarrikadiert.