Wettlauf in die Sommerfrischen: Die vier Dresdner Riesenschildkröten sind am Mittwoch ins Sommerquatier umgezogen. Die Zoo-Verwaltung teilte mit, die vier Aldabra-Riesenschildkröten Hugo I bis IV konnten wegen der milden Temperaturen ihre Winterbehausung verlassen und in die Außenanlage umziehen. Die auch als Seychellen-Schildkröten bekannten Reptilien legen den Weg durch den Zoo traditionell zu Fuß zurück. Die Tiere aus den Tropen benötigen ständige Temperaturen von mehr als 25 Grad Celsius, weshalb ab September immer hinter den Kulissen leben, aber nicht wie europäische Schildkröten in eine Winterstarre fallen. Nun sind die "Hugos" wieder in ihrem Sommerdomizil für die Besucher zu sehen.