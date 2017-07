Beamte der Bundespolizei haben gemeinsam mit der polnischen Polizei einen internationalen Schleuserring ausgehoben. Wie die Bundespolizei am Sonnabend mitteilte, waren dem Erfolg monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Nachdem es auf deutscher Seite bereits im November vergangenen Jahres zu großangelegten Durchsuchungsaktionen in vier Bundesländern gekommen sei, habe es Ende Juni in Polen weitere Durchsuchungen und zehn Festnahmen gegeben.