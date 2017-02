Der Wechsel zwischen Bodenfrost und frühlingshaften Temperaturen setzt den sächsischen Straßen zu. An vielen Stellen platzt der Fahrbahnbelag auf und die entstehenden Schlaglöcher werden durch den darüberrollenden Verkehr regelrecht ausgefahren. In Dresden zieht das Tiefbauamt daher die Notbremse und sperrt ab Freitag die Caspar-David-Friedrich-Straße für den Linienbusverkehr.

Nach Angaben von Falk Lösch, Pressesprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe, muss die Buslinie 85 wegen des schlechten Fahrbahnzustandes und einer Tonnagebegrenzung umgeleitet werden. "Anstelle der Caspar-David-Friedrich-Straße fahren wir über die Paradiesstraße und den Zellschen Weg. Bitter für unsere Fahrgäste ist es, weil wir drei Stationen nicht bedienen können", so Lösch.

Die Straße werde in den nächsten Monaten ausgebessert. Wann die Buslinie wieder ihre gewohnte Strecke fährt, konnte Lösch noch nicht sagen. Die Stadt und das Tiefbauamt wollen Anfang nächster Woche über diese und weitere Straßenschäden im Stadtgebiet sowie die damit verbundene Instandsetzung informieren.

Auch in Chemnitz kämpft die Stadt gegen Löcher im Asphalt. Rund 500.000 Euro hat die Stadt für die Beseitigung der Mängel im Straßenbelag eingeplant. Ob das in diesem Jahr reicht, kann Jeannette Freier vom Tiefbauamt der Stadt Chemnitz aber noch nicht abschätzen. Ihrer Meinung nach haben die Schäden im Vergleich zu den Wintern der beiden Vorjahre zugenommen.

Grund dafür sei der häufige Wechsel zwischen Frost und Tauwetter. Die Schlaglöcher schnellstmöglich zu verschließen sei daher das oberste Gebot, so Freier. Teilweise würden die Löcher zwar wieder ausbrechen, jedoch nur vereinzelt. Das nehme man in Kauf, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Beseitigung der Schlaglöcher erfolgt laut Freier deshalb das ganze Jahr über.

Der Freistaat will die Kommunen bei der Instandsetzung der Straßen finanziell unterstützen. Hartmut Mangold vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sagte, es bestehe die Möglichkeit eines "Winterschaden-Programmes". In der Vergangennheit wurden dafür etwa 50 Millionen Euro Landesmittel pro Jahr bereitgestellt.

Die Kommunen prüften derzeit die entstandenen Schäden und meldeten diese an das Wirtschaftsministerium. Dieses erstelle dann eine Kabinettsvorlage, so Mangold. Darüber, ob das Sonderprogramm zur Anwendung kommt, muss dann die Regierung entscheiden. Das Geld werde aus dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt, damit die Kommunen nicht ihre normalen Ressourcen für den Sonderzweck angreifen müssen.

Ein Lichtblick für Autofahrer sind die sächsischen Autobahnen. Diese befinden sich nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in einem guten Zustand. Die Autobahnmeistereien kontrollieren die Fahrbahn täglich, so eine Sprecherin. Festgestellte Schäden würden umgehend beseitigt. Derzeit liegen diese aber in einem "normalen Bereich". Eine endgültige Schadensbilanz für die Autobahnen liege jedoch frühestens im März vor.