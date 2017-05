In Leipzig hat es am Morgen einen Ansturm auf eine künftige Kindertagesstätte gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, versammelten sind rund 200 Eltern vor dem Gebäude in der Südvorstadt. Sie wurden aufgefordert, nicht auf der Straße, sondern auf dem Gehweg anzustehen. Augenzeugen berichteten von einer 150 Meter langen Schlange und rund 450 Menschen.

Die Einrichtung "Tillj" für 165 Kinder (45 Krippenkinder, 120 Kindergartenkinder) soll im August öffnen und wird von den Johannitern betrieben. Diese hatten für heute einen öffentlichen Termin angekündigt, bei dem Eltern ihren Nachwuchs in der Einrichtung anmelden können. "Das habe ich noch nicht erlebt", sagte Julia Schütze von der Johanniter-Unfall-Hilfe.



Augenzeugen berichteten dem MDR, die Anmeldung sei nach den geplanten zwei Stunden rigoros beendet worden. Ob die Eltern, die bis zu anderthalb Stunden angestanden haben, einen Platz ergattern konnten, erfahren sie erst später. Am Sonnabend konnten sie lediglich eine Interessenbekundung ausfüllen. In der kommenden Woche ist ein weiterer Termin geplant. Für die neue Kita der Johanniter in der Südvorstadt gibt es ein besonders hohes Interesse, weil sie einerseits ein Neubau ist. Andererseits liegt die Einrichtung in einem äußerst beliebten Stadtteil, in dem viele junge Familien wohnen.