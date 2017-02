Artenschutz Digitales Einwohnermeldeamt für Schmetterlinge

Schmetterlinge werden gern als "fliegende Juwelen" bezeichnet. Auch wenn sie in unseren Gefilden nicht ganz so farbenprächtig und groß sind wie in den Tropen, freut sich doch jeder, wenn Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs, Zitronenfalter und Co. im Sommer über die Wiesen flattern. In Sachsen gibt es Hunderte Schmetterlingsarten, darunter viele nachtaktive Tiere. Allerdings ist ihr Fortbestand ungewiss – jede zweite Art gilt als gefährdet. In Chemnitz haben sich Experten ausgetauscht, was man dagegen tun kann.