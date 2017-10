Für ausgedehnte Skitouren reichte es noch nicht, für kleine Schneemänner aber allemal: Auf dem Fichtelberg hat es am Dienstagmorgen geschneit. Obwohl das Ende Oktober in 1.215 Meter Höhe nicht ungewöhnlich ist, haben sich Hunderte Neugierige am Feiertag zu Sachsens höchstem Gipfel aufgemacht. Kinder testeten auf der dünnen Schneedecke ihre Schlitten, Glühwein wurde ausgeschenkt. Nur Fernsicht war durch aufliegende Wolkendecke nicht möglich.

Bildrechte: MDR/Bernd März