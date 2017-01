Sturmtief Axel in Sachsen Zahlreiche Blechschäden nach Wintereinbruch

Schneeverwehungen und querstehende LKW haben in der Nacht zum Mittwoch den Verkehr in einigen Teilen Sachsens blockiert. Nach Angaben der Polizei sind vor allem das Erzgebirge, die Oberlausitz und der Landkreis Mittelsachsen von den Behinderungen betroffen. So blieben unter anderem LKW auf der A72 liegen.