Bildrechte: Peter Stawowy

Der Dresdner Medienexperte Peter Stawowy sieht in dieser Schnelligkeit ein Verhängnis. "Ja, wir haben ein massives Problem, dass Schnelligkeit ein journalistisches Kriterium ist", sagte Stawowy in der Sendung "Dienstags direkt" bei MDR 1 RADIO SACHSEN. Es sei wichtig, dass sich die Medien "von der Geschwindigkeit verabschieden, die von den sozialen Medien noch befeuert wird". Gleichzeitig seien Leser und Nutzer in der Pflicht, nicht nur oberflächlich die Schlagzeilen zu lesen und Hintergründe zu erfassen. "Die Ereignisse in der Welt sind ähnlich, es gibt auch nicht mehr Kriege oder Terroropfer in Europa. Wir bekommen nur sehr viel mehr Informationen mit einem großem Kampf um Aufmerksamkeit", erläutert Stawowy.