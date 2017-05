Bildrechte: Colourbox

Kritik am diesjährigen Matheabi gab es übrigens nicht nur in Sachsen. So haben sich beispielsweise auch Berliner Abiturienten beklagt. In Brandenburg dürfen Tausende Schüler die Mathe-Klausur sogar noch einmal schreiben. Der Sprecher des Kultusministeriums ordnet die sächsischen Beschwerden in die überregionale Diskussion um einheitliche Abituraufgaben. "Unserem Eindruck nach häufen sich die Beschwerden, gestützt durch die Diskussionen in anderen Bundesländern", sagte Reelfs. "Ein Abitur ist immer eine Herausforderung, besonders eine Mathematikprüfung."