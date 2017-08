Schulkinder brauchen viel Schlaf. Empfohlen werden zehn Stunden pro Nacht. Also lieber früher ins Bett als morgens durchhängen und beim Frühstück in der Müslischale einschlafen. Denn auch vor der Schule etwas zu essen, ist wichtig für Kinder, damit sie sich gestärkt auf den Schulweg machen können. Der wird durch einen schweren Schulranzen nicht leichter. Also lieber nochmal kontrollieren, ob wirklich alles mit muss. Eins sollte aber an keiner Schultasche fehlen: Die Reflektoren, damit das Kind gut sichtbar ist. Im Ranzen sollte neben den benötigten Schulsachen auch etwas zu essen und zu trinken sein. Dr. Marina Beese von der Sächsischen Bildungsagentur empfiehlt, immer mal wieder eine kleine Überraschung zum Pausenbrot dazuzulegen, das kann auch ein Zettelchen mit lieben Worten sein. Das verschönert den Schulalltag. Mehr Tipps von Beese gibt es auf der Seite des Kultusministeriums .

Was wäre der allererste Schultag ohne Zuckertüte? Seit 200 Jahren hält sich in Deutschland schon diese Tradition. Die Idee kommt übrigens aus Mitteldeutschland: Der Brauch kam im 19. Jahrhundert in Thüringen und Sachsen auf. "Damals ist ein Vater zum Konditor gegangen und hat dort für seinen kleinen ABC-Schützen eine Tüte mit Zuckerwerk füllen lassen – also Zuckertüte", erklärt Bettina Nestler, die die älteste Zuckertütenfabrik Deutschlands in Ehrenfriedersdorf leitet. Die Schultüte sollte übrigens immer unten fest gepackt sein, wegen der Stabilität. Tipp: Einen langen Stab in die Tüte stecken, der gibt Halt, außerdem lässt sich an ihm ein Kuscheltier festbinden, dass aus der Tüte guckt. Was sonst in die Zuckertüte reinkommt, können Eltern ganz frei entscheiden - sie wissen am besten, was ihrem Kind gefällt. Vermutlich auch jede Menge Süßigkeiten.