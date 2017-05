380 Schüler und Lehrer der Wehrdigtschule in Glauchau mussten am Dienstagvormittag wegen einer Gas-Havarie in Sicherheit gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, war bei Bauarbeiten nahe der Schule eine Gasleitung beschädigt worden. Der Geruch zog in das Schulgebäude, das die Schulleitung daraufhin vorsorglich räumen ließ.