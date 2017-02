Sachsen will seine Lehrer künftig passgenau auf freie Stellen an Schulen vermitteln. Zudem sollen Schulleiter das Verfahren eng begleiten und so mehr Mitspracherecht bei der Einstellung bekommen. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) kündigte "schulscharfe" Bewerbungen und Stellenausschreibungen an.

Gehen Lehrer in Rente, sollen neue Stellen passgenauer ausgeschrieben werden. Bildrechte: dpa