Der sächsische Landtag hat mit den Stimmen der Koalition von CDU und SPD das neue Schulgesetz verabschiedet. Linke, Grüne und AfD votierten dagegen. Mit dem Gesetz gilt das Moratorium zur Schließung von Schulen im ländlichen Raum weiter. Für Oberschulen auf dem Lande reichen künftig 20 statt 25 Schüler pro Jahrgang, um eine Klasse zu bilden. Künftig ist nicht nur in der Grundschule jahrgangsübergreifender Unterricht möglich.

Ein wichtiger Punkt bleibt ausgeklammert: Ein längeres gemeinsames Lernen wird es auch künftig nicht geben - Anlass für eine erneute aktuelle Debatte. CDU-Schulexperte Lothar Bienst, es werde auch künftig werde mit der CDU im Freistaat keine entsprechenden Experimente geben. "Wir stellen die Qualität des Unterrichtes in den Mittelpunkt und nicht die Strukturen."

Bis auf die CDU sind alle Parteien im Landtag dafür, die Schüler auch über Klasse 4 hinaus gemeinsam zu unterrichten. Die SPD beugt sich in dieser Frage allerdings der Koalitionsdisziplin. Das neue Schulgesetz tritt zum 1. August 2018 in Kraft.

Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern soll in einer Freiwilligkeitsphase bis 2021 eingeführt werden und grundsätzlich an allen Schulen möglich sein. Da aber nicht jede Schule die baulichen Voraussetzung hat, bilden Schulen in den Schulbezirken Kooperationsverbünde, um lange Schulwege zu vermeiden.