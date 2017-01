An vielen Schulen in Sachsen ist Schulkleidung schon gang und gäbe. So wie am am Meißner Elite-Gymnasium Sankt Afra. Hier werden vor allem Kapuzenpullover und T-Shirts mit Logo und Namenszug der Schule getragen. Auf freiwilliger Basis und eingeführt von den Schülern selbst.



An der Dresden International School ( DIS ) wird im Sportunterricht einheitliche Kleidung in den Schulfarben Blau und Orange getragen. Außerdem gibt es T-Shirts und Kapuzenpullover mit dem Sport-Maskottchen und der Aufschrift 'DIS Dragons' oder dem Leitspruch der Schule 'World Citizens Made in Dresden'.