Im Freistaat entscheiden sich der Statistik zufolge überdurchschnittlich viele Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch. Im Bundesdurchschnitt haben sich im vergangenen Jahr 56 von 10.000 Frauen für einen Abbruch entschieden, in Sachsen waren es 70 von 10.000 Frauen. In Bremen und Berlin liegt die Quote am höchsten: Dort waren es 2016 mehr als 100 von 10.000 Frauen. In Baden-Württemberg und Bayern ist die Quote am niedrigsten (40 von 10.000).