Einen Aufreger in Sachen Steuerverschwendung bietet nach Meinung des Steuerzahlerbundes der Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig. Hier drohe nicht nur eine böse Überraschung bei den Baukosten. Der Verband sieht unnötige Kosten auch dadurch vorprogrammiert, dass die Behörde nicht komplett von Dresden nach Leipzig zieht. Schon 2011 hatte der Bund des Steuerzahler den geplanten Bau der SAB in Leipzig kritisiert. Im Jahr darauf segnete der Landtag den Umbzug dennoch ab. 2013 folgte schließlich der Realisierungswettbewerb für den Neubau. Baubeginn war 2016 und damit ein Jahr später als geplant. Auch das ist ein Grund dafür, dass die Kosten steigen. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Das ist doch eine Mogelpackung. Man führt den Steuerzahler hinters Licht, wenn eine Ausschreibung vorgenommen wird, in der knapp 47 Millionen Euro angegeben werden und am Ende sind es viel mehr. Thomas Mayer Präsident des sächsischen Steuerzahlerbundes

Nach Informationen des sächsischen Steuerzahlerbundes war in der Ausschreibung für den Realisierungswettbewerb von Baukosten in Höhe von 47 Millionen Euro die Rede. In der späteren Entwurfsplanung standen dann schon 110 Millionen Euro auf dem Papier. "Damit würde ein Quadratmeter Grundfläche des Bankengebäudes bereits sage und schreibe mehr als 6.000 Euro kosten", empört sich der Steuerzahlerbund. Der davon ausgeht, dass es dabei nicht bleibt: "Nach Baubeginn geht die Bank jedoch von erheblichen Unwägbarkeiten bezüglich der endgültigen Baukosten aus. Hier drohen weitere Kostensteigerungen."

Die Baukosten sind nach wie vor mit ca. 110 Millionen Euro kalkuliert. Im Übrigen errichtet die Bank das Gebäude aus eigenen Mitteln. Rund ein Drittel der geplanten Baukosten sind für die Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte, den Einsatz innovativer Baustoffe und Investitionen in energetische Pilotprojekte vorgesehen. Sächsische Aufbaubank

Nur 500 der 1.200 Mitarbeiter ziehen um

Der Steuerzahlerbund kritisiert zudem das Festhalten am Doppelstandort Dresden/Leipzig als nicht wirtschaftlich. Denn nur 500 der derzeit 1.200 Beschäftigten sollen von Dresden nach Leipzig umziehen. Die SAB erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN, über die endgültige Aufteilung der Mitarbeiter sei noch keine Entscheidung gefallen. Das hänge vom zukünftigen Geschäftsmodell der SAB ab. Im März dieses Jahres hatte die SAB dieses Vorhaben verteidigt. Doppelstandorte hätten sich in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen bewährt. Sie wolle damit ihr Angebot ausweiten, so die SAB.

Wenn sich der Doppelstandort nicht vermeiden lässt, so müssen die Raumkosten in Dresden auf das nötigste reduziert werden. Zudem sollten die Geschäftsfelder innerhalb der Bank nach den Standorten möglichst so aufgeteilt werden, dass zum Beispiel keine zusätzlichen Reisekosten oder Kosten für Aktentransporte entstehen. Denn die Erfahrungen aus dem Doppelregierungssitz Bonn/Berlin lehren, dass dies sehr teuer ist. Lars Priegent Sächsischer Steuerzahlerbund

Ein zweites Projekt, das dem Bund der Steuerzahler einen Eintrag ins Schwarzbuch wert war, ist die Verfüllung der Unterführung am Neustädter Markt in Dresden. Nach den Elbe-Hochwassern 2002, 2009 und 2013 wurde der Tunnel 2013 gesperrt. Die Kosten einer Sanierung hätten sich auf 300.000 Euro belaufen. Die Stadt Dresden entschied sich stattdessen für eine oberirdische Ersatzlösung mit einer neuen Ampelanlage. Kosten: 656.650 Euro. Nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler war der Tunnel eine gute und sichere Lösung. "Dabei geht es nicht nur um Menschen mit Behinderung", sagte Präsident Meyer. Nun müsse der Verkehr Rücksicht auf Fußgänger nehmen, die geringe Nutzung der Ampellösung spreche für eine Fehlentscheidung. Für die Zukunft fordert er, vorhandene Ressourcen besser zu nutzen. Der Fußgängertunnel am Neustädter Markt in Dresden wurde 1976 gebaut, 2016 wurde er verfüllt. Passanten benutzen heute eine oberirdische Ersatzlösung. Bildrechte: dpa

Stadt Dresden verteidigt Stilllegung

Die Stadt Dresden widerspricht dieser Einschätzung. Auf Anfrage von MDR SACHSEN erklärte sie: "Der Tunnel war bereits bei vorausgegangenem Hochwasser geflutet und würde mit großer Sicherheit bei einem nächsten Hochwasser erneut geflutet. Dies lässt sich technisch nicht verhindern. Die technische Ausstattung müsste also immer wieder erneuert werden." Der Fußgängertunnel sei zudem aufgrund des baulich desolaten Zustandes, der fehlenden sozialen Kontrolle und damit verbundenen Vandalismusschäden für Fußgänger ein "unattraktives, nicht mehr zeitgemäßes Querungsangebot" gewesen.

Der BdSt Sachsen geht neben diesen beiden Fällen weiteren Hinweisen von Steuergeldverschwendung nach, die aber noch nicht für das Schwarzbuch reichen. So plant die Stadt Zwickau für 100.000 Euro den Bau einer Bezahl-Toilette - neben dem Denkmal für ihren Namensgeber, den Komponisten Robert Schumann. Dabei kommt schon das erste stille Örtchen dieser Art nicht an. "Wir befürchten eine weitere Fehlinvestition", sagte Meyer. Die Kleinstadt Hainichen will eine Million Euro aus dem Haushalt und 2,5 Millionen Euro Fördermittel investieren, um aus einem Gasthofsaal bis 2020 ein Kulturzentrum zu machen. "Ohne Nutzungskonzept", kritisiert Meyer.

Neben dem Eintrag ins bundesweite Schwarzbuch hat der sächsische Bund der Steuerzahler auch den "Schleudersachsen" für die Verschwendung von Steuergeldern zu "vergeben". Auch er geht in diesem Jahr nach Dresden, an das städtische Bauamt. Die Stadt habe sich in der Vergangenheit mit einer ganzen Reihe von Entscheidungen empfohlen, erklärte Vorstand Thomas Meyer. So wurden Steuergelder durch ein doppeltes Brückengeländer, überzogene Lärmschutzauflagen, der unnötig verfüllte Fußgängertunnel oder eine ständig auf Rot stehende Ampel verschwendet. "Herzlichen Glückwunsch und hoffentlich - nicht weiter so", so der Verband.

Quelle: PM/dpa/ma/dk