Wild romantisch mutet das kleine Tal unweit vom Rotstein zwischen Reichenbach und Löbau an. Der Schwarze Schöps schlängelt sich durch Wiesen, auf denen Pferde grasen. Rehe äugen aus der Ferne, ein Bussard pfeift vom Himmel. Am Ufer stehen alte Weiden und Birken. Wurzeln von Erlen ragen aus dem Ufer. Leise plätschert der Schwarze Schöps über die Kieselsteine. Doch das Idyll ist trügerisch. Kein Lebewesen ist im kristallklaren Wasser zu sehen. Kein Wasserläufer jagt über die Oberfläche, kein Fisch stemmt sich gegen die Strömung, keine Schnecke wälzt sich über die Kieselsteine auf dem Grund.

Beim Befüllen einer Pflanzenschutzspritze kam es zur Havarie. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Im Reichenbacher Ortsteil Oehlisch ist am Sonnabend Pflanzenschutzgift in den Schwarzen Schöps geflossen. Derzeit spritzen die Bauern unter anderem ein Mittel auf die Felder, um Rapskulturen vor Pilzbefall zu schützen. Beim Betanken eines Fahrzeuges mit dem Gift kam es auf dem Gelände der BayWa in Reichenbach zu einer Havarie. Rund 200 Liter Gift-Wasser-Gemisch flossen über einen Regenwasserkanal in den Lohegraben, in das Reichenbacher Wasser und von dort aus in den Schwarzen Schöps.