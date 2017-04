Schwebebahn Es geht wieder aufwärts in Dresden

Gut 115 Jahre und noch immer agil: Die historische Schwebebahn am Loschwitzer Elbhang in Dresden fährt wieder. Seit Jahresbeginn waren die Steuerung für den automatischen Fahrbetrieb, die Zugänge zur Bahn, die Anlagen in den beiden Wagen sowie die Kommunikation und Datenübertragung erneuert worden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe als Betreiber teilten mit, während der Frischzellenkur seien auch an den beiden Wagen Verschönerungen vorgenommen worden. So gebe es beispielsweise neue Fußböden.



Der Einbau zusätzlicher Klappfenster musste allerdings wegen Lieferschwierigkeiten auf den Herbst verschoben werden. Die Gesamtkosten des Umbaus lagen bei mehr als 600.000 Euro. Das Land Sachsen hat die neue Technik mit 450.000 Euro gefördert.