Nach einem Anti-Terroreinsatz der Polizei in Chemnitz hat sich der Verdacht des Sprengstoffbesitzes gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" nicht bestätigt. Die Bundesanwaltschaft teilte auf MDR-Anfrage mit, entsprechende Hinweise seien Anlass der Durchsuchungen gewesen. Der Syrer werde jedoch weiterhin verdächtigt, Gelder an den IS überwiesen zu haben. Zudem sei er an illegalen Einreisen beteiligt gewesen. Festnahmen habe es keine gegeben. Ein Zusammenhang zum Fall Dschaber al-Bakr bestehe nicht.

Einen weiteren Einsatz gab es am Montagabend im Chemnitzer Fritz-Heckert-Gebiet. Eine Anwohnerin sagte dem MDR, sie habe gegen 19:30 Uhr zwei Einsatzwagen der Polizei bemerkt. Rund eineinhalb Stunden später seien zwei weitere Fahrzeuge vorgefahren, in denen die Beamten Dokumente ausgewertet hätten. Gegen 22 Uhr sei dann ein Mann von den Einsatzkräften abgeführt worden.

In Chemnitz war im vergangenen Jahr die Festnahme des mutmaßlichen Terroristen Dschaber al-Bakr missglückt. Der Syrer konnte sich trotz eines großen Polizeiaufgebotes in der Stadt nach Leipzig absetzen. Dort wurde er von Landsleuten überwältigt. Später erhängte er sich in seiner Zelle in der JVA Leipzig.



Der Polizeieinsatz im Oktober 2016 hatte große Kritik ausgelöst. Im Januar stellte eine Expertenkommission ihren Bericht vor und attestierte den Ermittlungsbehörden erhebliche Defizite in der Kommunikation.