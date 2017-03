Selbstversuch Fastenzeit Sieben Wochen ohne "Sofort"

Darf man sich erlauben, heutzutage mal langsam zu sein, im Zeitalter der Beschleunigung Dinge einfach mal zu verschieben? Das waren die ersten Fragen, die in meinem Kopf entstanden sind, als ich von der Aktion "Sieben Wochen ohne Sofort" gelesen habe. Gemeint ist damit: Nicht ständig erreichbar sein, sofort auf Mails antworten, auf das Handy schauen, wenn man mal zehn Sekunden an der Kasse warten muss - sondern Dingen ihre Zeit geben, Aufgaben hintanstellen, und sich auch mal in Geduld und Pausen üben.