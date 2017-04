Um es gleich vorwegzunehmen: Ich hab's mir leichter vorgestellt, habe diverse Socialmedia-Apps von meinem Handy geschmissen, wollte nur zweimal am Tag meine Mails checken, wollte Dinge nacheinander statt gleichzeitig abarbeiten, geduldiger werden.

Erstmal loslassen

Die Realität als freiberufliche Journalistin hat mich doch sehr schnell eingeholt. Ständig Anrufe, ständig E-Mails, ständig in der Hast auf dem Weg irgendwohin. Aber immerhin: Ich habe kleine Schritte gemacht. Mein Handy in meiner Freizeit oft einfach zuhause gelassen. Momente, in denen ich innerlich erstmal aufgestöhnt habe. Wie samstags beim Bäcker: Eine Schlange, in der ich 20 Minuten warten muss. Ohne Handy! Wie vergeudet! Fünf Minuten später drängelte sich ein Kind vor, quatschte mich an. Und hielt spontan einen Kurzvortrag über Dinosaurier. Lehrreicher als fünf angefangene Online-Artikel.

MDR-Reporterin Luisa Wawrzinek versuchte es sieben Wochen ohne "Sofort". Bildrechte: MDR/Luisa Wawrzinek "Der Kopf braucht Zeiten, in denen er keinen Input bekommt. In denen man die Gedanken schweifen lassen kann, in denen man Erlebtes überhaupt verarbeiten kann." Das sagte mir vor der Fastenzeit Kai Schmerschneider, Religionspädagoge aus Dresden. Beim Zugfahren und beim Warten das Handy in der Tasche zu lassen, einfach nur zu starren und zu grübeln - das war erholsam, erstaunlich und produktiv zugleich. Gedanken-Knoten hatten Zeit, zu platzen. Denn Ideen kommen natürlich nicht, wenn man eine App nach der anderen öffnet.

Energie statt Frust

Die Kirche rief dazu auf, warten zu lernen und anderen Zeit zu gönnen. "In einer Schlange zu stehen, in der es eindeutig langsamer vorangeht als in der neben uns, kann uns sehr herausfordern", schrieben sie in ihrem wöchentlichen Newsletter zur Aktion "Sieben Wochen Ohne". Ja, ich glaube, um nichts wird in Deutschland mehr gekämpft als um den vordersten Platz in der Schlange. Wann immer ich in den Wochen die "falsche Schlange" gewählt hatte, versuchte ich mich, daran zu erinnern. Ich gebe zu, ich war trotzdem gefrustet - aber sich dabei zu hinterfragen, stimmte mich milde. Was hätte ich mit der gesparten Minute denn genau angefangen?

Als sollte ich getestet werden, ging kurz vor Ostern an einem überfüllten Arbeitstag zuerst mein Handy kaputt, gefolgt von einem Mittagessen, bei dem ich der erste Gast im Lokal war, der bestellte, und der letzte Gast war, der Essen bekam - eine Stunde, nachdem ich bestellt hatte. Und das alles ja auch noch ohne Handy.

Mein Fazit: Es war okay. Ich habe "dringende" Anrufe verpasst, die sich zwischenzeitlich von alleine erledigt hatten. Habe den anderen ihr Essen gegönnt. Habe auf einer Serviette eine Filmidee gesponnen. Nur, dass hin und wieder mein Magen knurrte.