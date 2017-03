Lisa Busse weiß, dass viele Behinderte nach Sex rufen, aber Zärtlichkeit wollen. In den vergangenen Jahren arbeitete die Dresdnerin als einzige Sexualbegleiterin in Sachsen. "Die Sexualität zwischen behinderten und gesunden Menschen unterscheidet sich nicht", erklärt sie. "Der Trieb ist da. Manche wollen Streicheleinheiten und manche wollen harten Sex." Wichtig sei es, auf den einzelnen einzugehen, ihm zuzuhören, herauszufinden, was er jeweils für Wünsche hat - oft nicht einfach bei Behinderten. Um diese Bedürfnisse, besser zu verstehen , hat Lisa Busse eine spezielle Ausbildung in dem Metier gemacht.