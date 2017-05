Die Sicherheitslage in Chemnitz ist besser, als das Sicherheitsgefühl vieler Bürger der Stadt. Das war das Fazit einer Konferenz am Donnerstag. Zu dem Erfahrungsaustausch hatte die Stadt Vertragspartner des Aktionsbündnisses "Sichere Sächsische Städte" und weiterer Akteure wie Sozialarbeiter eingeladen.

Mehr Kontrollen - mehr Polizei

Ordnungsbürgermeister Miko Runkel stellte die Maßnahmen vor, die die Stadt in den vergangenen Monaten ergriffen hat, um die Sicherheit vor allem im Stadtzentrum zu erhöhen.

Die Kriminalität an der Zentralhaltestelle ist zurückgegangen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Dazu gehört unter anderem ein Einsatzfahrzeug der Polizei, das seit Anfang April an prominenter Stelle in der Fußgängerzone steht. "Zudem sind die Streifen des Stadtordnungsdienstes verstärkt worden", so Runkel. Die Probleme mit Gewaltkriminalität an der Zentralhaltestelle haben sich laut dem Ordnungsbürgermeister entschärft. "Das kann aber auch an der kalten Witterung und den derzeit dort stattfindenden Baumaßnahmen liegen", räumte er ein.

Im Austausch mit Dresden und Leipzig

Ein großes Problem sind laut Stadt nach wie vor Zwischenfälle mit traumatisierten Migranten, die dringend psychologische Hilfe bräuchten. "Hier erhoffen wir uns mehr Unterstützung vom Land, um diesen Menschen psychosoziale Maßnahmen anbieten zu können", sagte Runkel. Dazu steht die Stadt außerdem in Kontakt mit Verantwortlichen in Dresden und Leipzig, wo es die gleichen Probleme gibt. Eine effizientere Kriminalitätsbekämpfung hätten auch die bessere Beleuchtung verschiedener City-Areale und die Beseitigung schwer einsehbarer Bereiche im Stadthallenpark gebracht.

Ordnungsbürgermeister Runkel erläuterte Maßnahmen, die die Chemnitzer City wieder attraktiver machen sollen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Auch in Zukunft will das Ordnungsamt gemeinsam mit der Polizei sogenannte Komplexkontrollen durchführen. "Bis Mitte des Jahres wird die Stadt ein Konzept für die Videoüberwachung der Zentralhaltestelle erstellen. Ab nächstes Jahr soll dieser Kriminalitätsschwerpunkt dann mit Kameras überwacht werden", kündigte der Ordnungsbürgermeister außerdem an.

Kriminalität nur leicht gestiegen

Polizeioberrat Dirk Kunze stellte die Kriminalstatistik für Chemnitz vor. Danach hat sich die Kriminalität seit 2009 nur leicht erhöht und liegt auf 100.000 Einwohner gesehen etwa so hoch wie in Dresden und ist geringer als in Leipzig. Mit einem Prozentsatz von 27,19 sind dabei mehr nichtdeutsche Straftäter als sie Anteil an der Gesamtbevölkerung haben. Leicht gestiegen sind laut Kunze in den vergangenen Jahren Gewaltkriminalität und Rauschgiftdelikte. Wohnungseinbrüche hätten sich seit 2005 verdoppelt. Der Kfz-Diebstahl sei hingegen stark zurückgegangen.

Paradoxe Wirkung von Polizeikontrollen