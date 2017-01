Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind in der Silvesternacht in Sachsen insbesondere zu Bränden gerufen worden. Für Aufregung sorgte in Leipzig der Fund zweier abgesprengter Finger. Diese wurden nach Angaben der Polizei in einem Fußgängertunnel am Hauptbahnhof gefunden. Wie sich schnell herausstellte, gehörten die Fingerglieder zu einem Mann, der gegen 1:20 Uhr in die Notaufnahme gebracht worden war. Beamten der Bundespolizei brachten die Finger in die Klinik. Das Unglück soll sich an der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof ereignet haben. Was genau geschah, dazu machte die Polizei keine Angaben.

"Bier statt Böller" verläuft friedlich

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden am Leipziger Arbeitsamt Scheiben eingeschlagen und Brandbeschleuniger in die Räume geworfen. Die Flammen konnten jedoch rasch gelöscht werden. Außerdem meldete die Leipziger Polizei Balkon- und Kellerbrände. Die Veranstaltung "Bier statt Böller" am Connewitzer Kreuz verlief nach Behördenangaben ohne Zwischenfälle.

Wohnung nach Raketentreffer unbewohnbar