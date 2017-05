Die Dresdner Sinfoniker müssen für ihr Anti-Mauer-Konzert an der Grenze der USA zu Mexiko umplanen. Wie der Intendant des Orchesters, Markus Rindt, sagte, werde das in den USA geplante Konzert nun auf mexikanischer Seite stattfinden.

Das Auftrittsverbot der amerikanischen Behörden, die auf Sicherheitsbedenken und den Vogelschutz im Freundschaftspark von San Diego verweisen, nannte Rindt "vorgeschoben". Wörtlich sagte Rindt: "Die wollen das einfach nicht." Er fügte an, dass ein anderes Event am 27. Mai an gleicher Stelle im Friendship Park von San Diego stattfinden dürfe.