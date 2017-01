In Dresden wurden 2016 etwa 1,7 Millionen Passagiere gezählt. Dazu kommt die nächste schlechte Nachricht: Die Fluggesellschaft Air Berlin kündigte in dieser Woche an, Leipzig/Halle gar nicht mehr anfliegen zu wollen. In Dresden soll nur die Verbindung nach Düsseldorf übrgbleiben.

In Dresden wurden 2016 etwa 1,7 Millionen Passagiere gezählt. Dazu kommt die nächste schlechte Nachricht: Die Fluggesellschaft Air Berlin kündigte in dieser Woche an, Leipzig/Halle gar nicht mehr anfliegen zu wollen. In Dresden soll nur die Verbindung nach Düsseldorf übrgbleiben. Bildrechte: Mitteldeutsche Flughafen AG

Die angespannte Sicherheitslage in der Türkei und in Nordafrika sowie mehrere Streiks haben im vergangenen Jahr die Passagierzahlen an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sinken lassen. Beide Airports verbuchten demnach 4,7 Prozent weniger Fluggäste, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Freitag mitteilte.

Insgesamt wurden an beiden Flughäfen rund 3,8 Millionen Passagiere gezählt. Das bedeutet für Leipzig/Halle ein Minus von 5,6 Prozent, Dresden liegt 3,4 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. "Allein beim Reiseziel Türkei, jahrelang eines der gefragtesten und am stärksten angebundenen Urlaubsziele, büßten beide Flughäfen in Summe rund 260.000 Passagiere ein", erklärte Flughafen-Vorstand Markus Kopp. Das verdeutliche, wie massiv sich die instabile politische Lage auf den "krisenanfälligen touristischen Flugverkehr insbesondere in unserem Einzugsgebiet" auswirke.



Der Airport Leipzig/Halle verbuchte einen deutlichen Einbruch bei Reisen in Urlaubsländer wie Ägypten, Tunesien und der Türkei. Zudem mussten wegen Streiks 77 Flüge ausfallen - 5.300 Fluggäste konnten daher ihre Reise nicht antreten. Auch in Dresden war die Tourismuskrise spürbar: In die Türkei, nach Ägypten, Griechenland und Tunesien flogen 111.000 Passagiere weniger. Durch Flugausfälle mussten rund 11.000 Fluggäste am Boden bleiben.