Mit einem kräftigen "Ski Heil" sind am Montagvormittag die ersten Skifahrer am 538 Meter hohen Ungerberg erneut in die neue Skisaison gestartet. Erneut deshalb, weil schon am ersten Weihnachtsfeiertag der Skiclub Rugiswalde seinen Lift laufen ließ. Doch dann kam der Regen und sorgte für zahlreiche Löcher in der bis dahin gut präparierten Piste, erzählt Technikwart Alexander Kind. Nun laufen seit drei Tagen die fünf Schneekanonen und haben die schwarzen Löcher wieder gefüllt.

26 Zentimeter hoch liegt die weiße Pracht am Nordhang des Ungerberges, dort, wo das Lausitzer Gebirge und die Sächsische Schweiz aufeinandertreffen. Minus vier Grad zeigt das Thermometer. Gute Bedingungen also am Hang, auch wenn es ein wenig trüb ist, meint der Technikwart. Rund 50 alpine Skifahrer tummelten sich am Montagvormittag in Rugiswalde, einem kleinen Dorf zwischen Neustadt und Sebnitz. Seit fast 60 Jahren läuft in Rugiswalde der kleine Skilift.

Das alpine Skifahren in der Oberlausitz pflegten immer ein paar Verrückte und so entstanden in den 1960er-Jahren einige kleine Schlepplifte. So beispielsweise am Schlechteberg in Ebersbach, in Schlegel bei Hirschfelde, in Lückendorf oder Hain im Zittauer Gebirge. Meist war am Berg eine Umlenkrolle installiert und als Talstation fungierte eine modifizierte Bauseilwinde mit einem Endlosseil. In dieses Seil mussten sich die Skifahrer mithilfe eines Hakens einklinken. Es war einfach abenteuerlich und erforderte einiges Geschick erzählt ein Ebersbacher, der am Schlechteberg das Skifahren erlernt hat. Der Skilift am Schlechteberg verlor vor einigen Jahren seine Betriebserlaubnis.