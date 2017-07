Festung Königstein Slackliner balancieren 240 Meter über der Elbe

Mit dabei ist dann auch Thomas Zimmermann vom Verein Slackline Dresden : "Wann hat man schon mal die Chance, an so einer Stelle über eine Highline zu gehen - mit Blick zum Lilienstein?" Er und seine Freunde hatten im vorigen Jahr bereits mit ihrer spektakulären Highline-Erstbegehung zwischen den beiden Hunskirchen in der Sächsischen Schweiz für Aufsehen gesorgt. Trotzdem hat der Athlet Respekt vor der Line auf der Festung: "Der Blick zum Tal zieht dich schon ganz schön runter."

Ganz so gefährlich, wie es sich im ernsten Moment anhört, ist es aber nicht: Jeder, der über die Highline schreitet, ist gesichert. In die Elbe sollte also niemand fallen. Angst und Zweifel gibt es bei diesen extremen Höhen natürlich trotzdem. Diese müssen Slackliner beim Balancieren über dem Abgrund aber komplett ausblenden, wenn sie sicheren Schrittes auf der anderen Seite ankommen wollen. Wie man das lernt und mit dem Höhengefühl zurecht kommt, können die Besucher des Outdoor-Festivals selbst ausprobieren. Für Wagemutige soll es eine gesicherte Highline in der Slackline-Area an der Garnisonskirche geben.