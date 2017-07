Interview mit sächsischem Verfassungsschutz So werden Jugendliche für den IS rekrutiert

Wie genau werden deutsche für den IS angeworben? Welche Wege gibt es? Und was wird ihnen versprochen?

Flagge des IS Bildrechte: IMAGO Grundsätzlich gibt es zwei Wege der Anwerbung: zum einen online, ganz klassisch über Websites bzw. interaktive Websites wie Facebook. Vergleichbar und zunehmend relevant sind die Messenger-Dienste. Dort spielt nicht nur die persönliche Kommunikation eine Rolle, sondern auch die Gruppen-Kommunikation.



Was ihnen versprochen wird? Das lässt sich vielleicht unter der Überschrift "das Paradies" zusammen fassen. Früher hat man in den Online-Magazinen, die es auch gibt, von einem funktionierenden Staat geschrieben, von Brüdern und Schwestern, die sich dort zusammen finden, die ihren festen Platz in der Gemeinschaft haben und als Auserwählte betrachtet werden. Man bot ihnen Brüderlichkeit, Identität und ein funktionierendes Gemeinwesen. Das ist ein bisschen widersinnig, wenn man das Paradies verspricht und gleichzeitig Leute ins Kriegsgebiet lockt, Aber das hat ja den ein oder anderen nicht aufgehalten.

Gibt es Erkenntnisse, wie die jungen Leute ausgesucht werden? Gibt es bestimmte Muster?

Ich würde nicht von "ausgesucht" sprechen. Ich würde eher sagen, man findet zueinander. Wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass gezielt nach einem Profil gesucht wird, nach dem Motto: Den brauchen wir jetzt als Kämpfer oder als Sanitäter oder so. Wobei wir auch sagen müssen, als Sachsen haben wir relativ wenig Erfahrung, was das Potenzial an Ausgereisten angeht. Man findet zueinander, weil man gewisse Interessen hat. Bei den Angeworbenen spielt sicher jugendliche Rebellion immer wieder eine Rolle. Wir machen etwas anderes, als die Eltern. Oder Auflehnung gegen das Umfeld. Ich bin anders. Das findet sich in vielen dieser Lebensläufe wieder.

Also ist es schon so, dass hauptsächlich junge Leute angeworben werden?

Ja. Das findet sich auch in diesen diversen Ausarbeitungen, die ist dazu gibt. Allerdings gibt es auch andere Fälle. Das Attentat auf der London Bridge wurde beispielsweise von einem 53-Jährigen begangen. trotzdem gehen wir davon aus, dass die meisten Angeworbenen deutlich unter 30 Jahren alt sind.

Wie jung war der jüngste Angeworbene aus Sachsen?

Die jüngste bestätigte Angeworbene aus Sachsen ist diejenige, die jetzt auch in der Presse genannt wird. Ohne dass wir zum jetzigen Zeitpunkt definitiv sagen können, das ist sie.

Wie viele Personen aus Sachsen sind denn mutmaßlich aktuell in IS-Gebieten?

Das weiß keiner. Es gibt auch keine Schätzungen, jedenfalls nichts solides.

Haben Sie einen Überblick, wie viele Personen aus Sachsen in den letzten Jahren insgesamt angeworben wurden?

Wir sprechen von drei bestätigten Ausreisefällen.

Was passiert eigentlich mit den Angeworbenen vor Ort? Was erwartet sie dort?

Da gibt es unterschiedliche Rückmeldungen. Wir wissen, dass Fragebögen für die ausgereisten oder zugereisten Kämpfer aus der Fremde erstellt wurden. Da konnte man dann ankreuzen: Selbstmordattentat, Logistik oder eben Kampfeinsatz. In aller Regel kommen sie auch in irgendeine Form von Ausbildungs- oder Trainingslager. Was wir auch wissen ist, dass zahlreiche ausländische Kämpfer der Tod erwartet. Die Todesquote ist inzwischen deutlich steigend. Frauen und Mädchen werden in aller Regel verheiratet - nach dem Tod des ersten Kämpfers werden sie in die zweite, dritte oder vierte Ehe überführt.

Das heißt, Mädchen und Frauen werden hauptsächlich angeworben, um Kämpfer zu heiraten? Sie sind die versprochenen Geschenke?

Genau. Um Kämpfer zu heiraten und idealerweise, um neue Kämpfer heranzuziehen.

Aber es ist schon auch so, dass Mädchen auch selbst in den Krieg ziehen?

Natürlich. Da hatten wir ja weltweit auch Fälle. Ich erinnere mich an das Theater Ost in Moskau, wo ja auch Frauen und Mädchen aus islamistischen Motiven unter den Kämpfern waren. Das ist nichts Neues.

Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie verständigen sich die Angeworbenen dann vor Ort im Ausland?

Das ist eine gute Frage. Es gibt zum Beispiel Berichte, die sagen, die Leute, die nicht arabisch sprechen oder nur in Ansätzen, das wäre nicht die erste Garde. Die Verständigung im Kampfeinsatz ist dann schwierig. Es gibt auch Berichte, die sagen, die werden verheizt. Also verheizt an der Front: in ein Auto gesetzt, fahren 200 Meter und begehen so ein Attentat. Das ist deine Lebensaufgabe.

Wie können Eltern eigentlich ihre Kinder vor Anwerbemaßnahme des IS schützen? Was können Sie zur Aufklärung tun?

Da kann ich weniger als Verfassungsschützer, sondern eher als Vater antworten. Kinder schützen ist eine schwierige und eine Lebensaufgabe. Ich glaube, was hilft, ist eine Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber. Gut zuhören, Wesensveränderungen, äußerliche Veränderungen beobachten und dann auch schnell Hilfe suchen, wenn man merkt, dass irgendwas passiert, was man nicht versteht.

Wo könnten Sie sich dann Hilfe suchen?