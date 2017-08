In Dresden soll die Digitalisierung der Luftfahrtforschung vorangetrieben werden. Unter der Überschrift "Virtuelles Flugzeug" wird dafür am Donnerstag vom Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Institut für Softwaremethoden zur Produktvirtualisierung eröffnet. Neben der in Dresden ansässigen Chipindustrie könnte auch die Technische Universität von dem Institut profitieren - sie war schließlich auch entscheidend bei der Standortfrage. Die erste Ausbaustufe des Instituts startet mit ca. 50 Mitarbeitern, die in den Räumen der TUD arbeiten werden. Ein neues Gebäude für das Software-Institut ist im unmittelbaren Umfeld des Hochleistungsrechners der TUD geplant, um neben der inhaltlichen auch eine räumliche Integration zu schaffen. Für die laufende Finanzierung des Standorts in Dresden stellt der Bund ab 2017 rund 7,5 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, und damit 90 Prozent der Kosten. Sachsen hat 2017 / 2018 jeweils fünf Millionen Euro im Haushalt dafür eingeplant.