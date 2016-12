"Das ist eine Software, die bei uns zur Planung, 3D-Simulation und Ergonomiebewertung menschlicher Arbeit entwickelt wurde." Nach seinen Angaben gibt es bei der Konkurrenz zwar ähnliche Programme. Aber keines sei so leistungsfähig wie das aus Chemnitz. Mit der Software lassen sich Arbeitsschritte und -plätze in manueller und teilautomatisierter Produktion planen. Ihre Finessen entfaltet die Chemnitzer Technik dann, wenn es darum geht, Arbeitsschritte zwischen Mensch und Roboter abzustimmen. Das passiert auf wissenschaftlich-mathematischer Basis. Die Idee entstand, weil Roboter und digitale Fabrikplanung immer wichtiger werden. "Allerdings gibt es ein Risiko. Das ist der Mensch, der unwägbarer reagiert als programmierte Maschinen", erklärt Trepte. Werde das nicht beachtet, bestehe die Gefahr, dass ganze Anlagen selbst bei angelaufener Serienproduktion wieder umgebaut werden müssten. Das sei sehr zeitaufwendig und kostenintensiv.

Trotz zunehmender Automatisierung sieht Trepte die Roboter aber nicht als Bedrohung für menschliche Arbeit. Die Geschichte habe es bewiesen. "Maschinenstürmer gab es schon immer", sagt er. "Gebt allen einen Spaten in die Hand, dann hätten alle zu tun." Das sei aber nicht die Zukunft. Er erwartet ein noch intensiveres Zusammenwirken von Maschine und menschlicher Arbeit. "Ausdauer und Kraft des Menschen ist begrenzt. Da sind Roboter besser." Fachleute sammeln aber Erfahrungen in der Fertigung, die sie nutzen, um die Arbeit zu optimieren. Und Menschen können auch auf unvorhergesehene Situationen reagieren. "Roboter sind dazu noch nicht in der Lage."

Zu IMK Automotive gehören mehrere Gesellschaften in Deutschland, Mexiko und den USA. Am Chemnitzer Hauptsitz, der erst 2014 in einem sanierten Industriedenkmal bezogen wurde, sind Erweiterungen vorgesehen. "Wir bleiben in Chemnitz und wir forcieren den Standort u.a. mit dem Bau einer Halle für die Fertigung von Prototypen sowie der Gestaltung der Außenanlagen", blickt Trepte in die Zukunft.