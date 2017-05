Am Solarworld-Standort Freiberg soll die Produktion auch nach dem Insolvenzantrag weiterlaufen. Wie ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Horst Piepenburg mitteilte, werden weiterhin Wafer und Solarmodule hergestellt. An der Wiederaufnahme der Zellenproduktion werde gearbeitet.

Am Dienstag hatte sich Piepenburg in Freiberg bei einer Betriebsversammlung den Mitarbeitern vorgestellt. Knapp zwei Stunden informierte er über die Situation und die Veränderungen seit dem Insolvenzantrag des Solarherstellers am vergangenen Freitag. So stand in dem Werk die Produktion teilweise still, weil Lieferanten ihre Waren nur noch gegen Vorkasse ausliefern wollten.