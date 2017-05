Grünen-Politiker Gerd Lippold hatte Dulig zuvor in der Landtagsdebatte vorgeworfen, nicht gut über die Situation des Unternehmens informiert gewesen zu sein. "Wirklich schockiert hat mich, Herr Minister, dass Sie sich davon überrascht gezeigt haben. Es habe sie 'kalt erwischt'. Wie konnte das passieren? (...) Jahresabschlüsse und Quartalsberichte sind ja öffentlich, die Krise kam nicht plötzlich." Nun soll es dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünenfraktion zufolge darum gehen, sich "zu kümmern" und unter anderem Kontakte zur EU und Investoren zu suchen.

Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Lars Rohwer, betonte, dass die Solar-Branche nun zeigen müsse, dass sie konkurrenzfähig ist. "Wir können Branche nicht retten mit Subventionen, nach dem Gießkannenprinzip." Nun sei Wettbewerb an der Tagesordnung, das sage auch das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Der Solarhersteller hatte am 12. Mai Insolvenz beantragt. In Freiberg werden neben Solarzellen vorrangig Wafer (Halbleiter-Scheiben) und Solarmodule hergestellt. Über 1.200 Menschen sind am Freiberger Standort beschäftigt. Der Mutterkonzern hat seinen Sitz ist Bonn.