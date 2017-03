Als einen der Gründe für die Entwicklung nannte der Konzern drastisch gefallene Weltmarktpreise für Solarmodule - mit entsprechenden Folgen für Absatz und Rendite. Das Unternehmen verweist dabei vor allem auf Dumpingpreise chinesischer Hersteller. Eine Kehrtwende sei so schnell nicht zu erwarten: 2017 werde ein Übergangsjahr, so die Unternehmensführung. 2019 solle es dann schwarze Zahlen geben.

Um aus der Verlustzone zu kommen, will Solarworld seine Produktion straffen. Betroffen davon ist auch das Werk in Arnstadt. Hier produziert Solarworld bisher unter anderem Solarzellen und Strommodule in Sondergrößen für Solarkraftwerke. Die Modulfertigung soll nun in Arnstadt aufgegeben und in Freiberg in Sachsen konzentriert werden. Dafür erhalte Arnstadt aus Freiberg die Zellfertigung.