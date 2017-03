Beste Wetteraussichten für Sachsen Sommergefühle zum Start ins Wochenende

Am Freitag macht der Sommer einen kurzen Zwischenstopp in Sachsen. Nach Angaben des MDR Wetterstudios wird es "für einen letzten März-Tag außergewöhnlich warm". Mancherorts könnten sogar Rekordwerte geknackt werden. In Leipzig beispielsweise wurde der bisherige Rekord am 31. März 1968 gemessen. Damals waren dort 24,5 Grad. Dieser Wert könnte laut Wetterstudio durchaus erreicht werden.

Am Freitag scheint die Sonne und es gibt kaum Wolken am Himmel. Laut Deutschem Wetterdienst erreichen die Temperaturen 21 bis 23, im Bergland je nach Höhenlage 16 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd. Am Sonnabend nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf zu und gelegentlich kann es regnen. Aber es bleibt warm. Die Temperaturen erreichen auch am Sonnabend 21 bis 23 Grad, in den Mittelgebirgen 15 bis 21 Grad. Am Sonntag ziehen im Laufe des Tages Schauer und Gewitter auf. Es werden dann nur noch 16 bis 18 Grad erreicht, im Bergland zwischen 12 und 16 Grad.